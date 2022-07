Guerre en Ukraine : pourquoi Vladimir Poutine veut l'Alaska

Si cette menace de reprendre cette région stratégique - qui renferme du pétrole et du gaz de schiste - ne semble pas sérieuse, ni envisageable, "Moscou a besoin de réveiller le patriotisme de sa population", résume auprès de TF1info Carole Grimaud Potter, professeure de géopolitique russe à l'Université de Montpellier. "De tels propos excitent les velléités nationalistes" en Russie, estime-t-elle. Les réseaux sociaux russes se sont d'ailleurs animés, à la suite de cette annonce, d'une campagne intitulée "l'Alaska est à nous", illustre la spécialiste.

C'est précisément l'effet recherché par le Kremlin, de la même manière qu'avec sa campagne du "Z" - lettre devenue symbole de soutien à l'armée russe en Ukraine. "On est ici face à une provocation pure et simple", estime-t-elle. "Ne venant pas d'un représentant de l'exécutif, cette menace a peu d'impact en l'état", confirme de son côté Gaël Guichard. "Elle permet au moins de rappeler aux États-Unis les capacités de perturbations de la Russie sur un sujet qui reste sensible".

Cette annonce "caricaturale", selon Carole Grimaud Pottier, est désamorcée par les États-Unis. "Les Américains ont tout intérêt à minimiser cette menace, pour ne pas affoler la population. C'est un jeu : le Kremlin agite des drapeaux nationalistes, et Washington dédramatise la situation", abonde Carole Grimaud Potter.