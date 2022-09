Guerre en Ukraine : faut-il accueillir les déserteurs russes ? Les Européens divisés

Mais d'autres pays, frontaliers de la Russie, affichent bien davantage de réserves, particulièrement sensibles au danger que pourrait représenter l'entrée de ressortissants russes sur leurs territoires. Les États baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) et la Pologne avaient déjà restreint l'entrée des citoyens russes sur leur sol de façon plus drastique qu'ailleurs dans l'UE. "Beaucoup de Russes qui sont en train de fuir la Russie à cause de la mobilisation étaient d'accord avec le fait de tuer des Ukrainiens (...) il ne faut pas les considérer comme des objecteurs de conscience", a dénoncé jeudi le ministre letton des Affaires étrangères Edgars Rinkēvičs sur Twitter. "Il y a des risques considérables pour la sécurité à les accueillir et il y a des tas de pays où aller en dehors de l'UE", a-t-il ajouté.

Le ministre lituanien de la Défense, Arvydas Anusauskas, a estimé pour sa part que "la conscription n'était pas un motif suffisant" pour avoir l'asile politique. Mais "s'il y avait en même temps des actes de persécution, nous l'envisagerions", a-t-il précisé. Quant à l'Estonie, elle refuse aussi d'"offrir une protection aux déserteurs". "Ce serait fondamentalement contradictoire avec le but de nos sanctions jusqu'à présent, qui (visent) la responsabilité collective des citoyens russes", a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur, Lauri Laanemets, selon l'agence de presse BNS. La République tchèque est sur la même ligne : elle ne leur délivrera pas de visa humanitaire.

Quant à la Finlande a, elle aussi, annoncé vendredi qu'elle allait limiter "significativement" l'accès des Russes à son territoire en refusant ceux qui disposent de visas de tourisme d'un pays européen de l'espace Schengen. "Il devra y avoir une autre raison" que le motif touristique, a expliqué le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto.