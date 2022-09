Russie : Poutine demande de "corriger les erreurs" dans la mobilisation pour l'Ukraine

Le recadrage de Vladimir Poutine. Le président russe a demandé jeudi que soient "corrigées les erreurs" dans la mobilisation en cours pour l'offensive en Ukraine. Une mobilisation qui suscite un mécontentement grandissant au sein de la population, qui observe le chaos dans lequel se déroule le recrutement des appelés.

"Cette mobilisation suscite beaucoup d'interrogations. Il faut corriger toutes les erreurs et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus", a réprimandé Vladimir Poutine lors d'une réunion par visioconférence avec son Conseil de sécurité, diffusée à la télévision russe. Le président a évoqué la convocation de pères de familles nombreuses, de personnes souffrant des maladies graves ou encore de personnes très âgées, autant de cas qui devraient être exemptés en vertu de la loi. "Si une erreur a été commise, il faut la corriger et faire revenir à la maison ceux qui ont été convoqués sans raison appropriée", a souligné le dirigeant.