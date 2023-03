"Saboteurs" en Russie, Koupiansk à nouveau menacée... le point sur la situation en Ukraine

Un G20 sous tension. La Russie, comme la Chine, a refusé jeudi de signer le texte final du G20 appelant à un retrait des forces russes de l'Ukraine. Les deux pays ont été les seuls membres du G20, qui se tient à New Delhi (Inde) à ne pas approuver la déclaration exigeant le "retrait complet et inconditionnel de la Russie du territoire de l'Ukraine".

Premier face à face entre Lavrov et Blinken depuis plus d'un an. Durant ce sommet, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est entretenu brièvement avec son homologue russe Sergueï Lavrov. "J'ai dit au ministre des Affaires étrangères (russe) ce que j'ai dit, comme tant d'autres la semaine dernière aux Nations unies et ce que tant de ministres des Affaires étrangères du G20 ont dit aujourd'hui : mettez fin à cette guerre d'agression, engagez-vous dans une diplomatie significative qui peut produire une paix juste et durable", a déclaré le dirigeant américain en conférence de presse. De son côté, le représentant de Vladimir Poutine à l'étranger a fustigé le "comportement obscène d'une série de délégations occidentales, qui ont transformé le travail sur l'agenda du G20 en une farce", indique l'agence de presse TASS. Il s'agit du premier tête à tête entre les deux chefs de la diplomatie depuis janvier 2022, soit avant le début de l'invasion en Ukraine.

Gare aux armes chinoises. Parallèlement, Washington a, de nouveau, mis en garde contre l'éventualité de livraisons d'armes par la Chine à la Russie. Les États-Unis n'ont "pas d'indication que (la Chine) ait pris la décision" de fournir des armes à Moscou, mais cette éventualité "reste sur la table", prévient John Kirby. "Nous pensons que cette décision ne serait pas dans l'intérêt de la Chine et de sa réputation internationale, à laquelle elle attache beaucoup de prix", ajoute le porte-parole de la Maison Blanche pour les questions de sécurité nationale.