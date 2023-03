Poutine en Crimée et à Marioupol, accord sur les céréales... Le point sur la situation en Ukraine

L'accord sur les céréales (un peu) prolongé. Moscou a accepté une prolongation de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes pour seulement 60 jours et non 120 comme indiqué par Kiev, a affirmé samedi la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. "Nous voyons des déclarations des différentes parties selon lesquelles 'l'accord des céréales' a été étendu de 120 jours", a déclaré Maria Zakharova, citée par l'agence russe Interfax. "Nous avons plusieurs fois répété que [...] la partie russe avait informé l'ensemble des parties prenantes que l'accord était prolongé de 60 jours."

L'Ukraine visée par des frappes... Deux civils ont été tués et dix blessés par des frappes russes avec "des armes à sous-munitions" samedi après-midi à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région de Donetsk. Les frappes ont touché un parc, un magasin d'articles funéraires ainsi qu'une dizaine d'immeubles résidentiels et deux voitures, a-t-il précisé sur Telegram. "Plus d'une centaine de pays interdisent l'utilisation d'armes à sous-munitions, mais la Russie continue d'utiliser ces armes qui relâchent de nombreuses bombes plus petites et blessent aveuglément les civils", a-t-il dénoncé.

... Et des drones. L'Ukraine, notamment la région de Lviv (ouest), a été la cible d'une attaque nocturne de drones de fabrication iranienne, a affirmé samedi l'armée de l'air ukrainienne. Les attaques ont été lancées depuis la mer d'Azov et depuis la région russe de Bryansk, qui borde l'Ukraine au nord, a-t-elle ajouté. À Lviv, trois drones ont été abattus, et trois autres ont "touché des bâtiments non résidentiels" dans le quartier de Yavoriv, faisant des dégâts, mais pas de victime.