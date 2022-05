Guerre en Ukraine : Poutine met en garde contre une entrée de la Finlande et la Suède dans l'Otan

En parallèle, Paris et Londres ont, eux, soutenu les deux pays scandinaves. Ainsi, Emmanuel Macron "salue et soutient ces décisions de deux partenaires européens très proches", a indiqué l'Élysée dans un communiqué. La France "se tiendra aux côtés de la Finlande et de la Suède" en cas d'agression. "Tout État qui chercherait à tester la solidarité européenne, à travers une menace ou une agression contre leur souveraineté, par quelque moyen que ce soit, doit avoir la certitude que la France se tiendra aux côtés de la Finlande et de la Suède", écrit l'exécutif.