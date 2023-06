Poutine veut les faire rentrer dans le rang : quel est le problème avec les milices privées ?

Les autorités russes ont déclaré, mardi 27 juin, l’abandon des poursuites contre le groupe paramilitaire Wagner, dirigé par Evgueni Prigojine, dont une mutinerie avortée de 24 heures a fait trembler le Kremlin le week-end dernier. L’annonce, qui survient quelques heures à peine après une allocution de Vladimir Poutine à la télévision russe, est révélatrice de la volonté du Kremlin d’oublier cet épisode aussi fugace qu'inédit. Aux membres de Wagner acteurs de la mutinerie, le président russe a proposé d'intégrer l'armée régulière, de "rentrer dans leurs familles et chez leurs proches" ou de "partir au Bélarus", pays allié où leur patron doit s'exiler, selon le Kremlin.

"On est en train de revenir quelque part à ce qui serait l’équivalent des Kadyrovtsy. Leur dirigeant, Kadyrov, est désormais l’équivalent d’un général au sein de l’armée russe, et ses forces ont été intégrées à la garde nationale. Précisément, parce qu’il y avait la peur, dès l’époque, qu’il y ait un État dans l’État qui se crée autour de ces gens", souligne Aurélien Duchêne, analyste en relations internationales au sein du think tank français "Euro Créative", dans la vidéo en tête de cet article. "Je pense que Wagner, c’est la même situation : c’est-à-dire un rapprochement soit vers la garde nationale, soit vers l’armée régulière", avance le spécialiste.