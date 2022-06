Ukraine : 100 jours de guerre en huit événements clés

Le 14, les Ukrainiens affirment avoir frappé avec des missiles le croiseur Moskva, navire amiral de la flotte russe en mer Noire. Selon Moscou, le bâtiment a coulé après un incendie provoqué par l'explosion de munitions. Le 21, Vladimir Poutine revendique la prise de contrôle de Marioupol mais quelque 2.000 militaires ukrainiens, retranchés dans l'usine Azovstal avec un millier de civils, résistent toujours. Le 27, l'armée ukrainienne reconnaît une avancée russe dans l'Est, avec la prise de plusieurs localités dans la région de Kharkiv et le Donbass. Le 3 mai, forces russes et prorusses lancent un "puissant assaut" contre l'aciérie Azovstal.