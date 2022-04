Ukraine : 500.000 réfugiés de retour, Odessa encore pilonnée... Le point sur la situation

L'offensive reste puissante dans le sud. Une série d'explosions ont secoué, dimanche matin, la ville Odessa. Elle accueille le principal port de l'Ukraine, sur la mer Noire, dans le sud-ouest du pays. Selon l'armée ukrainienne, aucune victime n'a été à déplorer. Pour les Russes, les frappes ont "détruit une raffinerie et trois sites de stockage de carburants et de lubrifiants". Par ailleurs, une personne a été tuée et 14 blessées dans une frappe russe à Mykolaïv, ville-verrou sur la route d'Odessa, selon le gouverneur local.

Les soldats russes ne laissent aucune place à la résistance. Les forces russes ont ouvert le feu, dimanche, pour disperser une manifestation contre leur présence à Khakovka, ville occupée du sud de l'Ukraine, faisant un nombre indéterminé de blessés, a affirmé Lioudmyla Denissova, chargée des droits humains auprès du Parlement ukrainien.

Un hôpital touché. Dans l'est de l'Ukraine, une frappe russe sur un hôpital à Roubijne a fait un mort et trois blessés, selon le gouverneur de la région. Des centaines de personnes fuyaient, dimanche, la ville de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, par peur d'une possible offensive russe sur cette partie du pays, a constaté l'AFP. Au moins sept personnes ont été tuées et 34 blessées dans une frappe russe, dimanche, sur un quartier d'habitation à Kharkiv, grande ville du nord-est de l'Ukraine.