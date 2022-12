Ukraine : le commandant en chef de l’armée ukrainienne s’attend à une nouvelle attaque sur Kiev en 2023

Pour Valeri Zaloujny, un autre "problème" actuel pour son armée est de "tenir la ligne" de front actuelle, qui s'étend du Sud à l'Est, "et ne plus perdre de terrain", après avoir chassé les Russes en septembre de la région de Kharkiv et de Kherson début novembre.

Toujours selon le chef de l'armée ukrainienne, les Russes bombardent les infrastructures énergétiques du pays depuis octobre après une série de revers humiliants car "ils ont besoin de temps" pour "rassembler leurs ressources" humaines et militaires dans l'optique d'une nouvelle offensive d'ampleur dans les prochains mois.