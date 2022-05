Ukraine : premier procès pour crime de guerre, la Suède et la Finlande candidates à l’Otan… Le point sur la situation

C'est tout un symbole. La justice ukrainienne a ouvert, ce mercredi 18 mai, son premier procès pour crime de guerre depuis le début de l’invasion russe sur son territoire. Comparaissant devant le tribunal du district Solomiansky à Kiev, Vadim Chichimarine, âgé seulement de 21 ans, a dû s'expliquer sur la mort d'un homme de 62 ans, survenue le 28 février dernier dans le nord-est de l'Ukraine.

Le soldat russe est accusé d'avoir tiré sur ce civil à l'aide d'une kalachnikov par peur d'être dénoncé par celui-ci. En effet, lorsque les chemins des deux hommes se sont croisés, le militaire originaire d’Irkoutsk, en Sibérie, était en train de fuir une attaque. Vadim Chichimarine a d'ores et déjà plaidé coupable et encourt la prison à perpétuité pour crime de guerre et meurtre avec préméditation.

De nombreux autres procès suivront celui-ci, qui fait donc office de test pour les juges ukrainiens. Actuellement, plus de 11.000 enquêtes pour crimes de guerre ont été ouvertes et 40 suspects ont été arrêtés. "Avec ce premier procès, nous envoyons un signal clair : aucun bourreau, aucune personne ayant ordonné ou aidé à commettre des crimes en Ukraine n’échappera à la justice", a déclaré Iryna Venediktova, la procureure générale d'Ukraine.