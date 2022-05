Ukraine : premier procès pour crime de guerre, mission d’évacuation à Marioupol... Le point sur la situation

Bilan. Il n'existe aucun bilan global des victimes civiles du conflit. Rien qu'à Marioupol, les autorités ukrainiennes ont parlé il y a plusieurs semaines de 20.000 morts. Et les enquêteurs ukrainiens affirment avoir identifié "plus de 8000 cas" présumés de crimes de guerre. Sur le plan militaire, le ministère ukrainien de la Défense évalue les pertes russes à 27.700 hommes depuis le début de l'invasion, le 24 février. C'est notoirement plus que ce qu'évoquent les sources occidentales. Le Kremlin a, quant à lui, tout juste admis des "pertes importantes". Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'environ 2500 à 3000 soldats ukrainiens avaient été tués et quelque 10.000 blessés. Aucun chiffre indépendant et fiable n'est disponible.

Réfugiés. L'Ukraine a vu plus de six millions des siens fuir son territoire, dont plus de la moitié, 3,27 millions, vers la Pologne, selon le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) à Genève, qui relève toutefois que ce flot s'est considérablement tari au fil des semaines et s'est même inversé. Le solde global reste cependant encore largement négatif, avec 5,9 millions de départs pour 1,56 million de retours, selon les garde-frontières.