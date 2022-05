Ukraine : premiers civils évacués du site d'Azovstal, pression russe dans le Donbass... Le point sur la situation

Huit civils tués dimanche à Kharkiv et Donetsk. Selon la présidence ukrainienne, "les Russes ont constitué des renforts dans la région de Kharkiv, essayant d'augmenter la pression dans le Donbass". Dans les régions de Kharkiv, deuxième ville du pays, et Donetsk, huit civils ont été tués dimanche dans des bombardements, dont quatre dans la seule ville de Lyman, proche du front, selon les autorités locales. Le gouverneur de Kharkiv, Oleh Synyehubov, a exhorté les habitants des districts nord et est à ne pas quitter les abris de la journée.

Situation "difficile" pour l'armée ukrainienne. C'est dans ce flanc oriental que l'armée russe grignote du terrain, en cherchant à prendre en étau son adversaire depuis le nord et le sud afin de compléter son emprise sur le bassin minier du Donbass. Un haut responsable militaire ukrainien a indiqué samedi soir avoir informé le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark A. Milley de "la situation difficile dans l'Est de notre pays, notamment dans les régions d'Izioum et de Sieverodonetsk, où l'ennemi a concentré l'essentiel de ses efforts et ses troupes les plus préparées au combat".

L'agenda russe ne s'arrête pas au 9 mai. La Russie n'a pas prévu de mettre un terme à la guerre en Ukraine d'ici au 9 mai, célébré chaque année comme le Jour de la Victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, a déclaré son ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov dans une interview à la TV italienne Mediaset ce dimanche. "Le rythme de l'opération en Ukraine dépend, avant tout, de la nécessité de minimiser les risques éventuels pour la population civile et les militaires russes", a-t-il ajouté, alors que des analystes estimaient une fin possible du conflit à cette date.