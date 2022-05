Ukraine : le président Zelensky s'adressera mercredi aux étudiants français

La visioconférence, d'une durée d'une heure et suivie d'un temps de questions-réponses avec les étudiants, se tiendra en direct au sein d'un amphithéâtre de Sciences Po. La conférence a été organisée par l'ambassade d'Ukraine en France. À cette occasion, l'ambassadeur ukrainien en France, Vadym Omelchenko, sera aussi présent sur place.

Le discours sera également diffusé en ligne et relayé par plusieurs autres organisations d'établissements étudiants, comme la Conférence de Grandes Écoles, France Universités et la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs. Les étudiants comme les autres personnes qui voudront suivre cette adresse pourront cependant aussi la voir en direct via ce lien YouTube.