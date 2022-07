Une prison bombardée, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement… Le point sur la situation en Ukraine

Ce vendredi 29 juillet, Moscou et Kiev se sont mutuellement accusés d'une frappe sur une prison en territoire séparatiste prorusse qui a fait au moins cinquante morts parmi les prisonniers de guerre ukrainiens qui s'y trouvaient. Dans l'est et le sud du pays, les bombardements se sont poursuivis toute la journée faisant plusieurs morts et de nombreux blessés à Mykolaïv et à Brylivka. À l'inverse, sur le front du bassin minier du Donbass, les troupes russes n'ont avancé que très lentement alors que l'armée régulière russe fait désormais appel au groupe paramilitaire russe Wagner pour opérer dans l'est du pays.

Frappe sur une prison. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié le bombardement d'un établissement correctionnel dans la région occupée d'Olenivka de "crime de guerre russe délibéré". Cette frappe aurait fait "plus de 50 morts" parmi les prisonniers de guerre ukrainiens qui s'y trouvaient. Dans un premier temps, c'est Moscou qui avait mis en cause Kiev. Le Comité d'enquête russe a accusé les forces ukrainiennes d'avoir "tiré sur la prison où sont détenus les membres du bataillon Azov, utilisant des projectiles américains du système Himars". Mais l'Ukraine a ensuite très vite démenti avoir visé des infrastructures civiles ou des prisonniers de guerre, assurant que l'armée "adhère pleinement aux principes et aux normes du droit international humanitaire". L'état-major ukrainien a estimé qu'il s'agissait ainsi d'"accuser l'Ukraine d'avoir commis des crimes de guerre" et de "camoufler les tortures de prisonniers et les exécutions" qui y ont été "perpétrées".