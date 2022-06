Prix du pétrole : la France plaide pour un retour de l'Iran et du Venezuela sur le marché

Qui pour remplacer la Russie alors que les cours du brut sont au plus haut à cause de la guerre en Ukraine ? Deux pays membres de l'Opep, l'Iran et le Venezuela, mis au ban de la communauté internationale, pourraient bien revenir sur le devant de la scène. C'est en tout cas le vœu formé par la présidence française ce lundi en marge du sommet du G7 à Elmau en Allemagne.