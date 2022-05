Guerre en Ukraine : propos "scandaleux" de Lavrov, adolescent tué à Odessa… Le point sur la situation

Vers une annexation de territoires prorusses par référendum ? "Selon les informations les plus récentes, nous pensons que la Russie va tenter d'annexer la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lougansk", a déclaré l'ambassadeur américain, Michael Carpenter, auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. "Ces informations montrent que la Russie entend fabriquer de toutes pièces des référendums" en ce sens "vers la mi-mai", a-t-il ajouté auprès de la presse. Des informations qui semblent crédibles aux yeux des Américains et qui pourraient impacter la situation dans les territoires de Lougansk et de Donetsk.