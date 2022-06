Prudence avec cette information selon laquelle il y aurait des cas confirmés de choléra à Marioupol

Mais ces craintes ne semblent pas encore s'être concrétisées. Car si l'OMS estime le risque d'une flambée de choléra comme "élevé" dans la cité portuaire, l'agence de santé onusienne confirme auprès de TF1info n'avoir, à ce jour, "pas reçu d'alerte ou de notification de cas suspects ou confirmés". Et ce, alors même que l'OMS affirme avoir fourni à l'Ukraine des conseils sur "la définition des cas" et leur "détection, y compris via la surveillance des eaux usées". Pour rappel, les symptômes de cette maladie mortelle sont très similaires à ceux des maux diarrhéiques. Par ailleurs, "l'OMS a prépositionné des fournitures médicales, y compris des tests de diagnostic rapide", qui devraient permettre d'être rapidement alertés si des cas venaient à être confirmés.