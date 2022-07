Entretien Macron-Poutine diffusé : une violation de "l'étiquette diplomatique", juge Lavrov

Il a cependant assuré que la Russie n'avait pas à rougir du contenu de la conversation entre les deux dirigeants. "Nous menons toujours les négociations de telle manière à ce que nous n'ayons jamais à avoir honte. Nous disons toujours ce que nous pensons, nous sommes prêts à répondre de nos paroles et à expliquer notre position", a-t-il déclaré.

L'entretien - parfois tendu, comme il est possible de le voir dans la vidéo disponible ci-dessous - entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, était extrait d'un documentaire de Guy Lagache retraçant la médiation du président français pour tenter d'empêcher l'embrasement du conflit en Ukraine. La conversation par téléphone a lieu quatre jours avant le 24 février et le début de l'offensive russe en Ukraine, Moscou étant alors accusé de préparer une offensive en dépit de ses dénégations répétées.