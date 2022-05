Guerre en Ukraine : qu'est-ce qu'une bombe incendiaire et comment son usage est-il régulé ?

Comme son nom l'indique, la bombe incendiaire est une arme de guerre destinée à provoquer des incendies. "C'est généralement une bombe ou du moins une munition qui contient une substance chimique qui va après détonation provoquer un incendie plus durable que de l'explosif simple", définit Léo Péria-Peigné, chercheur en armement à l'Institut français des relations internationales (Ifri). L'usage de telles armes permet alors de créer "des nappes de feu, qui dureront longtemps et qui servent à interdire une zone, ou du moins à endommager un dispositif adverse".

Même si les bombes incendiaires contiennent des substances chimiques, elles ne sont pas considérées comme des armes chimiques dont l'usage est interdit par la Convention sur l'interdiction des armes chimiques entrée en vigueur en 1997. Elles rentrent cependant dans la catégorie des armes incendiaires, dont l'usage est codifié par le protocole III de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC) entrée en vigueur en décembre 1983.

Selon ce protocole, ce type d'armes "est interdit en toutes circonstances" contre les populations civiles, mais aussi contre les cibles militaires lorsqu'elles sont proches de populations civiles, tout comme elles ne peuvent pas être larguées par voie aérienne. Elles ne peuvent pas non plus être utilisées contre des forêts et "autres types de couvertures végétales", sauf si elles sont utilisées "pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d'autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires", afin notamment d'éviter une politique de "terres brûlées".