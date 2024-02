Guerre en Ukraine : qu’est-ce que la "Drone Coalition" lancée officiellement ce jeudi ?

La fameuse "coalition" réclamée par Kiev pour augmenter sa flotte de drone a été lancée officiellement ce jeudi 15 février. Huit pays l'ont déjà rejointe, dont la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne, la Lituanie, l'Estonie, les Pays-Bas et la Lettonie.

C’est l'une des pièces maîtresses de l'aide militaire apportée à l'Ukraine par les Occidentaux. Depuis le début du conflit, les drones jouent un rôle clé dans la résistance face à l’envahisseur russe. En plus de son coût relativement faible, c’est une arme d’appoint extrêmement efficace. Les deux camps utilisent des milliers de petits drones bon marché pour mener des opérations de reconnaissance ou des frappes ciblées sur le champ de bataille, aux côtés de flottes d’engins sans pilote de plus grande taille, capables de voler sur des distances plus longues et de transporter une plus grande quantité d’explosif.

Pour soutenir Kiev dans son effort de guerre, plusieurs pays européens ont formé une coalition militaire qui fournira à l'Ukraine une technologie de pointe en matière de drones et renforcera ses capacités offensives dans la guerre contre la Russie. La ministre néerlandaise de la Défense, Kasja Ollongren, a annoncé ce jeudi que les Pays-Bas allait se joindre à cette alliance.

Huit pays l'ont déjà rejointe Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov

La coalition vise à soutenir l’effort ukrainien de guerre en l’aidant à "augmenter la production" de drones armés, tout en lui permettant "d’utiliser les technologies les plus récentes". L'Ukraine a pour ambition de fabriquer des milliers de drones à longue portée pour frapper dans la profondeur les positions russes sur le champ de bataille. Le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a fait savoir que les livraisons attendues d’armement, notamment en matière de drone, devraient intervenir dans les délais.

"Il y en aura d'autres", promet-il, dans un message posté depuis son compte Facebook, cité dans un article en ligne du Kyiv Post. "Nous renforçons notre coopération avec nos partenaires dans le domaine des systèmes sans pilote. Aujourd'hui, nous avons officiellement lancé la coalition des drones. Huit pays l'ont déjà rejointe : la Suède, le Royaume-Uni, le Danemark, l'Allemagne, la Lituanie, l'Estonie, les Pays-Bas et la Lettonie", a-t-il détaillé.