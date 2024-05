Guerre en Ukraine : qu'est-ce que le Skynex, redoutable canon anti-drones livré à Kiev ?

L’Allemagne a annoncé, lundi 29 avril, la livraison à Kiev d’un deuxième système de défense aérienne Skynex. Ce canon d'artillerie, à la fois puissant, précis et peu coûteux, est une arme redoutable contre les drones.

C’est un nouveau venu dans l’arsenal militaire ukrainien. L’Allemagne a annoncé, lundi 29 avril, la livraison à Kiev d’un deuxième système de défense aérienne Skynex. De conception allemande, ce canon d’artillerie à courte portée fournit un "bouclier de protection", à la fois puissant, précis et peu coûteux, pour lutter "contre les attaques par saturation ou par essaim", indique le fabricant allemand RheinMetall sur son site internet.

En ligne de mire, les fameux drones iraniens Shahed-136 qu’utilise la Russie en Ukraine. "Les canons classiques à grande cadence de tir avec des munitions à détonation programmable sont très efficaces contre ce type de cibles, et pour un prix raisonnable", souligne Marc Chassillan, expert en systèmes d’armes, dans la vidéo en tête de cet article. "La cadence de tir fait que vous opposez au vol de drone un mur de billes de tungstène sur lequel il vient s’écraser ", décrit ce spécialiste.

CAPTURE D'ECRAN YOUTUBE \ RHEINMETALL

Un système efficace et moins coûteux

Le système Skynex possède un canon de 35 mm, capable de tirer 1000 munitions à la minute et une cible à une distance de 3 km. "Ce n’est pas un système de défense de zone, comme le Patriot ou le Mumba qui permet[tent] de créer une bulle de protection de plusieurs dizaines de kilomètres", souligne Marc Chassillan. "Si vous voulez protéger une usine, un barrage ou un point sensible, vous mettez trois ou quatre canons autour de cette zone et il pourra vous protéger efficacement", assure ce spécialiste.

L'utilisation accrue des drones sur le champ de bataille contraint les états-majors à utiliser des nouveaux systèmes d’armement moins coûteux. Son équivalent au sein des forces armées françaises s'appelle le RapidFire. "C’est un système avec un canon 40 mm. Il commence à équiper nos navires de la Marine nationale et notre armée de Terre compte l’acquérir dans le cadre du système de défense sol-air basse couche et qui sera destiné à contrer les drones", indique Marc Chassilan, dans la vidéo.