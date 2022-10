Qu’est-ce que le "Steadfast Noon", l'exercice de dissuasion nucléaire mené par l’Otan la semaine prochaine ?

Baptisé "Steadfast Noon", il se déroulera du 17 au 30 octobre. Quatorze États membres (mais pas la France) et une soixantaine d’avions alliés, "y compris des avions de combat de quatrième et cinquième générations, ainsi que des avions de surveillance et des avions ravitailleurs" participeront à cet entrainement annuel, mais aucun appareil ne s’approchera à moins de 1.000 km de la Russie, a précisé l'Otan.

"Comme les années précédentes, des bombardiers américains à long rayon d’action B-52 prendront part à l’exercice, mais cette année, ils décolleront de la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord. Des vols d’entraînement auront lieu au-dessus de la Belgique, pays hôte de l’exercice, ainsi qu’au-dessus de la mer du Nord et du Royaume-Uni. Aucune arme réelle ne sera utilisée", a déclaré la porte-parole de l’Otan, Oana Lungescu, ajoutant que "cet exercice contribue à ce que la dissuasion nucléaire de l’Alliance reste sûre, sécurisée et efficace".