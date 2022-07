Guerre en Ukraine : que sont les "camps de filtrations" dont s'alarme l'OSCE ?

"Camps de filtrations" : un nom qui ne va pas sans rappeler les heures les plus sombres de l'Histoire. Dans un rapport de 115 pages publié ce jeudi 14 juillet, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) se montre "gravement préoccupée" par le traitement infligé par Moscou aux civils ukrainiens dans des "camps de filtrations". Mais à quoi servent exactement ces camps ? Selon ce document, l'objectif est de déterminer si les Ukrainiens vivant dans les territoires occupés par l'armée russe ont combattu du côté ukrainien ou ont des liens avec le régiment Azov ou les autorités ukrainiennes.

Selon plusieurs témoins, cette procédure "implique des interrogatoires brutaux et des fouilles corporelles humiliantes", écrivent les trois auteurs de ce document, évoquant un développement "alarmant" de ces structures depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février 2022. Les Ukrainiens évacués des villes assiégées, comme le port stratégique de Marioupol, ou ceux qui quittent des territoires occupés par les troupes russes sont obligés de transiter par ces centres.

"Leurs données personnelles y sont enregistrées, leurs empreintes digitales relevées et leurs documents d'identité copiés", détaille le rapport de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Si des connexions avec les autorités ukrainiennes sont découvertes, "ces personnes sont séparées des autres et souvent disparaissent purement et simplement", soulignent les experts, dont deux se sont rendus en Ukraine en juin pour compléter leurs travaux rédigés sur la base de multiples sources.