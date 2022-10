Quatre millions de personnes sans électricité, mobilisation russe achevée... Le point sur la situation en Ukraine

Plus de huit mois après le début de la guerre en Ukraine, l'intensité des combats ne retombe pas. Et comme depuis plusieurs semaines, l'armée russe cible les infrastructures énergétiques, à l'aide de missiles ou de drones. Une difficulté supplémentaire pour les Ukrainiens, à l'approche de l'hiver.

Une partie du pays dans le noir. Face aux conséquences des frappes russes, le président Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi que des coupures d'électricité "sans précédent" touchaient l'Ukraine, notamment la région de Kiev. "Dans beaucoup de villes et de districts de notre pays, des coupures ont été instaurées pour stabiliser" la situation, a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne. Ces restrictions affectent "près de quatre millions d'Ukrainiens". "Malheureusement, des coupures plus sévères et plus longues seront mises en place ces prochains jours", a dans le même temps averti l'opérateur ukrainien DTEK.

La France veut renforcer son aide. Le 13 décembre prochain, à Paris, doit se tenir une "conférence de soutien à la résistance civile ukrainienne", réunissant des bailleurs de fonds et divers autres acteurs, afin d'identifier des solutions pour répondre aux besoins de l'Ukraine face à l'arrivée de l'hiver, a indiqué le ministère des Affaires étrangères. "La France renforcera sa mobilisation, directement et par l'intermédiaire d'ONG et d'organisations internationales, afin de fournir des réponses concrètes aux besoins essentiels de la population ukrainienne en matière d'alimentation, de chauffage, d'éclairage et d'alimentation électrique."