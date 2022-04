Russie : que sait-on de ces images d'incendies à Briansk, à 100km de l'Ukraine ?

Les silos, entourés de rose, sont visibles aux côté de la vaste route représentée en jaune. Si bien que les colonnes de fumée proviennent par déduction des zones cerclées de vert. Il suffit ensuite de consulter des outils de cartographie pour déterminer la nature des lieux touchés et savoir s'ils correspondent à ceux évoqués par les internautes. Si Google Maps nous indique que la localisation la plus au Nord correspond au dépôt pétrolier évoqué par les autorités, nous ne voyons pas d'indication sur la nature du second complexe qui aurait pris feu. Or, le site Wikimapia recense précisément à cet endroit un site militaire russe. Grâce à l'imagerie satellite, on découvre sur les lieux non seulement des véhicules, mais aussi ce qui ressemble fortement à des cuves/réservoirs de carburant (cf. les flèches rouges sur l'image qui suit). Ce qui pourrait expliquer l'intensité des flammes observées.