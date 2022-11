Que sait-on de ces images qui montrent des soldats russes exécutés par des militaires ukrainiens ?

Alors, crime de guerre ou légitime défense ? Pour l'heure, difficile de le savoir. Car si les vidéos publiées en ligne montrent les instants avant et après la fusillade, on ne connaît pas le déroulé de l'affrontement. D'autant que Moscou et Kiev se renvoient la responsabilité. Le Kremlin a demandé au Comité d'enquête russe d'ouvrir une enquête sur ces potentiels crimes de guerre, puisqu'il accuse les forces ukrainiennes d'avoir "impitoyablement tiré sur des prisonniers de guerre russes non armés" tandis que le commissaire ukrainien aux droits de l'homme a déclaré que les soldats russes avaient ouvert le feu alors qu'ils se rendaient. Pour en savoir plus, il faudra donc attendre l'enquête des Nations unies. Vendredi, la porte-parole du Bureau des droits de l’homme de l'Onu, Marta Hurtado, a affirmé auprès de Reuters que ces vidéos étaient en train d'être "examinées". Face aux accusations de crime de guerre, elle promet une enquête "rapide, complète et efficace".