Guerre en Ukraine : que sait-on de ces images d'un char Léopard 2 détruit par la Russie ?

Alors, que s'est-il passé ? D'après la plateforme Ukraine Control Map, qui met à jour régulièrement les localisations et emplacements des différentes unités à partir de données ouvertes, c'est la 33e brigade mécanisée et la 47e brigade d'assaut de l'armée ukrainienne qui étaient à la manœuvre. En vue d'une percée sur les positions russes, elles sont visiblement tombées sur une zone minée. C'est pourquoi les deux unités semblent avoir tenté de déployer un IMR-2 russe, qui possède un dispositif de déminage, et le fameux Leopard 2, dont la plaque de blindage le protège des mines. Mais cette opération qui devait permettre de dégager un chemin a visiblement échoué. Les images disponibles en ligne ne permettent toutefois pas de savoir quelle forme a pris l'attaque venue de la Russie. Toujours est-il que l'équipe a pris la fuite, et ces précieux véhicules endommagés sont restés sur le chemin. En tout, selon le quotidien allemand Bild, la 47ᵉ brigade d'assaut a "perdu" au moins deux Leopard, dont l'un a été détruit, et 13 Bradley au cours de la journée de jeudi.

Ce qui ne signifie pas que ce char d'assaut, si longtemps convoité par l'Ukraine, ne pourra plus servir sur le front. Car si les forces de Kiev finalisent leur percée, elles pourraient être en mesure de remorquer et de réparer les engins, comme cela fut le cas par le passé. "Les images disponibles des pertes d'équipement indiquent que nombre de ces véhicules blindés ont été immobilisés, mais pas totalement détruits, et sont probablement récupérables", a ainsi relevé l'ancien officier d'infanterie de marine Rob Lee, agrégé supérieur au Foreign Policy Research Institute. Il rappelle en plus que si les véhicules sont précieux, leur équipage, formé au maniement de cet engin, l'est encore plus. "Ils peuvent aussi vite remonter sur des véhicules neufs ou réparés".