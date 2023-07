Que sait-on de cette photo du patron de Wagner "au sommet Russie-Afrique" ?

Si ce nom n'est pas forcément connu dans le cadre de la guerre en Ukraine, il est pourtant l'une des figures les plus influentes de Wagner en Centrafrique. Directeur général de la Maison russe, un centre culturel de Bangui, la capitale centrafricaine, il faisait aussi partie de l'IRA, la fameuse usine à troll de la propagande russe. Il est cependant impossible d'affirmer avec certitude que Dmitri Syty est bien derrière cette publication. Le compte en question n'a rien publié d'autre et sa seule mention "j'aime" renvoie vers un site de vente en ligne, Shopmaster, qui appartenait auparavant à un influenceur pro-russe au Mali. Face à autant d'incertitudes, nous avons donc cherché à en savoir plus.

À commencer par le lieu où se sont rencontrés les deux hommes. Or, il suffit de se rappeler que le bureau du chef de Wagner se trouve à Saint-Pétersbourg, dans l'hôtel Trezzini Palace, pour trouver la localisation de cette photo. Sur les photos du palais disponibles en ligne, on reconnaît très clairement le hall de cet établissement perquisitionné fin juin, avec son escalier en marbre, son carrelage tricolore et son œuf de Fabergé juché sur une colonne bleue.