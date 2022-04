Invasion russe : que sait-on de cette vidéo supposée montrer "des Ukrainiens préparant un faux cadavre" ?

Mais, comme les autres, cette "preuve" n'en est pas une. En réalité, ces images sont issues du tournage d'une série de télévision russe. C'est une membre du projet, Nadezhda Kolobaeva, qui a démontré la manipulation. Sur sa page Facebook, elle a révélé dès jeudi soir que ces images ont été tournées par son équipe "le 20 mars, à Vsevolojsk", près de Saint-Pétersbourg. Ces préparatifs devaient permettre de tourner une scène de "quelqu'un qui tombe par la fenêtre", écrit-elle. "Les hommes sont des coordinateurs de cascades. Ils préparaient le petit Albert pour la scène". Le lendemain, elle a également partagé une vidéo de ce même mannequin lancé à travers la fenêtre. Plus tard, elle a publié une série de clichés, visible ci-dessous, sur les préparatifs de la scène. On retrouve les deux hommes visibles dans la vidéo publiée par Rossiya24, avec des accessoires et d'autres membres du tournage.