Invasion russe : des soldats ukrainiens ont-ils tiré sur des prisonniers de guerre ?

Il s'agit donc bien d'un échange en russe, tenu lors du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Plus exactement, ces images ont été tournées à Mala Rohan, selon le travail de recherche d'un internaute qui est arrivé à localiser le lieu. Soit, à proximité de Kharkiv. Nos recherches sur Google Maps ont permis de confirmer que le lieu de la séquence correspond à l'extérieur d'un entrepôt situé derrière une laiterie au nord du village ukrainien. Sur les images satellites ainsi que sur plusieurs photos des lieux prises en 2017, on reconnaît entre autres indices un muret derrière le lieu de stockage de palettes de bois, la forme des carreaux au sol, un poteau rouge en plein milieu de l'entrepôt et la végétation visibles sur la vidéo diffusée en ligne.

Une localisation qui intrigue, puisqu'elle correspond à celle d'une petite ville libérée avant le week-end, comme l'a relaté un journaliste ukrainien en ligne. Selon son témoignage, entre le 25 et le 26 mars, "plus de 30 soldats et mercenaires russes (...) ont été capturés" dans cette zone.