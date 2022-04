Ukraine : que sait-on de la frappe qui a tué au moins cinquante personnes à Kramatorsk ?

Dans la gare et sur son parvis, dans un wagon, sur les quais : partout, des corps allongés témoignent ce vendredi de la violence de l'explosion. Au moins cinquante personnes ont été tuées, dont cinq enfants, et une centaine d'autres ont été hospitalisées. Les shrapnels libérés par le missile ont touché indifféremment hommes, femmes et enfants dans cette foule compacte. Il s'agirait d'un Tochka-U, un missile balistique tactique mis en service à l'ère soviétique, et commun aux armées ukrainienne et russe. Si Moscou affirme ne plus utiliser ce type d'armement, de nombreux experts démontrent que ce n'est pas le cas.