Guerre en Ukraine : on fait le point après le survol de l'espace aérien polonais par un missile russe

L'armée polonaise a indiqué dimanche qu'un missile de croisière russe avait violé l'espace aérien de son pays. Celui-ci a été observé par les radars militaires pendant toute la durée du vol, donnant lieu à des précisions du commandement opérationnel des forces armées dans le matinée. Voici ce qu'il en ressort.

Un missile de croisière russe a violé l'espace aérien de la Pologne avant de le quitter, a indiqué dimanche l'armée de ce pays. La Pologne exigera des explications de la part de Moscou pour "une nouvelle violation de l'espace aérien", a prévenu de son côté le porte-parole du ministère polonais des Affaires étrangères Pawel Wronski dans un communiqué.

Cible, durée, conséquences... on fait le point sur les informations disponibles relatives à ce survol de l'espace aérien polonais par un missile russe.

À quelle heure et pendant combien de temps ?

Pendant environ une quarantaine de secondes, "l'espace aérien polonais a été violé par l'un des missiles de croisière lancés cette nuit par l'aviation (...) de la Fédération de Russie", a indiqué ce dimanche matin le commandement opérationnel des forces armées sur le réseau social X, précisant que l'alerte a été enregistrée à 4h23.

"Le commandement opérationnel des forces armées observe ce soir une intense activité aérienne à longue portée de la Fédération de Russie, liée aux frappes aériennes et aux missiles contre des objets situés sur le territoire de l'Ukraine", avait alerté quelques minutes plus tôt l'armée polonaise dans un précédent post publié à 4h19. "Toutes les procédures nécessaires pour garantir la sécurité de l'espace aérien polonais ont été lancées et le DO RSZ surveille la situation en permanence", était-il précisé.

Le missile de croisière russe "est resté pendant 39 secondes" précisément dans l'espace aérien polonais, a-t-il été précisé, soulignant que ce dernier a été observé par les radars militaires pendant toute la durée du vol.

Quelles étaient les cibles ?

"Les cibles des frappes étaient des villes de l’ouest de l’Ukraine", précise encore l'armée polonaise qui précise que "l'objet a volé dans l'espace polonais à la hauteur du village d'Oserdow (est)."

"S'il y avait une indication quelconque que l'objet se dirigeait vers une cible située sur le territoire polonais, il est évident qu'il aurait été abattu", a déclaré à la presse le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Selon l'armée polonaise, le missile volait à une vitesse de presque 800 kilomètres par heure à la hauteur de 400 mètres et est entrée dans le territoire polonais à environ deux kilomètres de profondeur.

Quelles conséquences ?

Suite à "une attaque massive" russe sur le territoire de l'Ukraine et en particulier sa partie occidentale, "tous les systèmes de défense aérienne, tous les systèmes des forces aériennes ont été activés en Pologne", a ajouté Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. précisant que l'armée surveillait au total les trajectoires d'une douzaine de missiles russes.

À la suite de cet incident, "toutes les procédures nécessaires pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais ont été activées. L'aviation polonaise et alliée, entre autres, a été activée", a encore déclaré le commandement opérationnel des forces armées dans son communiqué.

Des précédents ?

Pour rappel, un autre incident de ce type a eu lieu en décembre 2023 lorsque qu'un missile russe a pénétré dans l'espace aérien polonais avant de quitter cet espace quelques minutes après, en direction de l'Ukraine.

En novembre 2022, un missile ukrainien était tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière avec l'Ukraine tuant deux civils. Avant l'identification de son origine, la chute du missile sur le village polonais avait fait craindre que l'Otan soit entraînée dans le conflit dans une escalade majeure de la guerre en Ukraine, la Pologne étant protégée par un engagement de défense collective de l'Alliance atlantique.