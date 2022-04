Marioupol : que se passe-t-il à l'usine-forteresse d'Azovstal ?

Le site d'Azovstal se retrouve donc totalement isolé et la situation à l'intérieur est de plus en plus critique pour les civils pris au piège. Chacun tente de survivre avec les ressources disponibles, soulignait le commandant ukrainien Serguiy Volyna au Washington Post. "Nous économisons l'eau, nous nous soutenons, nous nous aidons autant que possible. Mais dans le sous-sol, les gens croupissent. Il n'y a pas de médicaments", indiquait-il au journal américain. Le maire adjoint de Marioupol ne cache pas, lui non plus, son inquiétude. "Ils manquent de tout. Ils manquent d'eau, de nourriture, de médicaments, d'aide. Et la Russie bloque tout, toute l'aide humanitaire et les évacuations", alertait-il à la BBC.