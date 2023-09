Que sont les ATACMS, ces missiles que les États-Unis pourraient fournir à l'Ukraine ?

"Ils arrivent". C'est ainsi qu'un officiel américain proche du dossier a annoncé la nouvelle sur ABC News. Selon un second officiel contacté par la chaîne américaine, l'hypothèse est effectivement "sur la table", et le missile à longue portée ATACMS pourrait faire partie de la prochaine livraison d'armes à destination de l'armée ukrainienne. La décision n'a pas encore été prise, s'est contenté de répondre en substance le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

Une telle livraison serait un soulagement à Kiev, et une nouvelle montée en gamme de Washington dans son soutien à l'Ukraine, tant l'administration Biden y était réticente jusqu'ici. Avec une portée de plus de 300 kilomètres sur certaines versions, les missiles ATACMS vont quatre fois plus loin que ceux dont dispose actuellement l'armée ukrainienne.