VIDÉO - Guerre en Ukraine : les JDAM, des "GPS pour missiles" qui décuplent les forces de Kiev

Un nouvel atout dans la manche des Ukrainiens ? Depuis le 6 mars dernier, des images spectaculaires provenant d'Ukraine font le tour des réseaux sociaux. Dessus, on y voit un quartier de la ville de Kurdyumvka, dans l'oblast de Donetsk (est), être déchiré par une gigantesque explosion. La ville est sous occupation russe. Sur les images, on aperçoit une seule et unique frappe qui permet de faire voler en éclats un pâté de maisons abritant des soldats russes.

Cette frappe, une première de ce type, a été permise par le système connu des spécialistes sous l'acronyme "JDAM" (Joint Direct Attack Munition ou Munition d'attaque directe conjointe en français). Jamais, depuis le début de la guerre en Ukraine, les Américains n'avaient promis d'envoyer ce système au régime de Kiev. Sa livraison n'a été confirmée qu'a posteriori, le 7 mars dernier, par le chef des forces aériennes américaines en Europe, James Hecker, en marge d'une table ronde aux États-Unis. "C'est une capacité récente que nous avons pu leur donner probablement au cours des trois dernières semaines", avait-il reconnu.

A contrario du GLSDB, qui est bien un missile, le système JDAM n'est pas une arme à proprement parler. Il s'agit, en effet, selon les explications du constructeur Boeing d'un "kit de guidage à faible coût qui convertit les bombes à chute libre non guidées existantes en armes 'intelligentes' guidées avec précision". Concrètement, il s'agit d'une "unité de contrôle" qui permet d'entrer des coordonnées GPS pour indiquer à une bombe où elle doit frapper. Le JDAM comprend également un empennage, qui permet de corriger la trajectoire de la bombe. À noter, seules les bombes larguées depuis un avion sont concernées par ce système.