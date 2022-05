Guerre en Ukraine : que va-t-il arriver aux soldats ukrainiens d'Azovstal ?

Selon Serhiy Taruta, député ukrainien et ancien salarié d'Azovstal, interviewé par LCI, "les dirigeants d’Azov et aussi les hauts dirigeants ukrainiens ont demandé pour l’instant de communiquer le moins possible car c’est un sujet très délicat". Il a notamment affirmé savoir "où se trouve un certain nombre de soldats", avant d'ajouter avoir "perdu complètement le contact avec d’autres. Par d’autres sources, on revérifie où ils peuvent se trouver et nous espérons tous leur retour rapidement. Pour le moment ils se trouvent tous sur les territoires séparatistes dans la région de Donetsk."