Guerre en Ukraine : quelle est la signification du pichet en forme de coq, offert à Boris Johnson à Kiev ?

À Borodianka, la ville de 13.000 habitants à 50 km au nord-ouest de Kiev, l'heure est désormais aux fouilles dans les décombres des nombreux immeubles effondrés, à la suite des bombardements russes. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la situation dans cette ville serait "bien plus horrible" et "il y a plus de victimes" qu'à Boutcha, où des dizaines de civils au moins ont été massacrés. Vingt-six corps ont déjà été découverts par les secouristes dans les décombres de deux immeubles d'habitation, et les autorités redoutent un bilan terrible parmi les civils.