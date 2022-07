Guerre en Ukraine : quelle est la situation à Lyssytchansk, que les séparatistes prorusses affirment encercler ?

L'armée ukrainienne a démenti quelques heures plus tard l'encerclement de la ville. "Les combats font rage autour de Lyssytchansk", mais "heureusement, la ville n'est pas encerclée et est sous contrôle de l'armée ukrainienne", a tempéré Rouslan Mouzytchouk, porte-parole de la Garde nationale de l'Ukraine. L'état-major général ukrainien a même affirmé avoir repoussé plus tôt dans la matinée une offensive des Russes vers une localité à quelques kilomètres à l'ouest de Lyssytchansk dans le but d'encercler la ville.