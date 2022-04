Guerre en Ukraine : qui est Dmitri Peskov, le bras droit de Vladimir Poutine ?

Connu pour sa moustache, Dmitri Peskov est né à Moscou. Il a étudié à l'Institut des pays d'Asie et d'Afrique (ISAA) de l'Université d'État de Moscou, avant d'entrer au ministère des Affaires étrangères. Lorsque Vladimir Poutine est élu président de la Fédération de Russie en 2000, Dmitri Peskov est nommé à la direction du service présidentiel des relations avec les médias. Il est par la suite désigné premier vice-directeur du service de presse de l'administration présidentielle, puis, en 2008, porte-parole du Chef du gouvernement de la Fédération de Russie. Après l'élection à la présidence de Vladimir Poutine en 2012, Dmitri Peskov devient son secrétaire de presse.

Âgé de 52 ans, il est décrit comme orientaliste et parle couramment l'anglais, l'arabe et le turc. Il aurait même servi de traducteur lors des rencontres entre le président russe et Recep Tayyip Erdoğan lors de leurs rencontres.

Les journalistes du pool présidentiel le décrivaient, avant le début de la guerre en Ukraine, comme "poli" et "maniant l'humour". "Il est assez reconnu pour son énergie, son efficacité et sa disponibilité", témoignait en 2020 auprès de RFI Clémentine Faucaunier, chercheuse spécialiste de la Russie au Centre européenne de sociologie et de science politique (CESSP). "C'est quelqu'un de très intelligent, qui répond toujours aux journalistes", ajoutait-elle.