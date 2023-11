Guerre en Ukraine : qui est Oleskiy Arestovytch, ancien conseiller de Zelensky, devenu son grand rival ?

L’état-major de l’armée avait immédiatement rappelé à l’ordre Arestovych, déclarant que ce type de missile était hors de portée de la défense ukrainienne. Mais le mal était fait dans l’opinion, alors que sa théorie était déjà reprise par les médias russes, qui en ont profité pour faire porter sur l’Ukraine la responsabilité de la tragédie. Aujourd'hui, cet ancien militaire, acteur, puis blogueur et influenceur vise la présidence de l'Ukraine. Il a d'ailleurs annoncé sa candidature pour le scrutin de mars 2024, même si Volodymyr Zelensky a fermé lundi 7 novembre la porte à un tel scrutin, estimant dans son allocution quotidienne que "l'heure est à la défense, à la bataille, dont dépend le sort de l'État et du peuple, et non à la farce, que seule la Russie attend de l'Ukraine".

Depuis qu'il a quitté le cabinet du chef de l'État, Oleksiy Arestovych est devenu l'un des personnages les plus critiques du président, l'accusant de corruption massive et de dérive autoritaire, au point que beaucoup en Ukraine considère qu'il adopte aujourd'hui des positions pro-russes, voire qu'il est un agent russe. Et c'est vrai que sa dernière proposition à de quoi surprendre. S'il est élu président, Arestovych prévient qu'il négociera avec Moscou. Sur le média indépendant russophone, Meduza, il a ainsi proposé de "céder les territoires occupés par la Russie", mais aussi "d'adhérer à l'OTAN et de recevoir des garanties politiques et militaires du bloc", tout en attendant "patiemment un changement de régime en Russie". Concrètement, il appelle donc à la fin de la guerre et à construire des relations avec la Russie.