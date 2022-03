Guerre en Ukraine : qui était Pierre Zakrzewski, le reporter franco-irlandais de Fox News tué par balles ?

Caméraman pour la chaîne américaine Fox News, Pierre Zakrzewski a été tué ce lundi 14 mars à Horenka, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev. Le véhicule dans lequel circulait, avec deux autres journalistes, a été la cible de tirs. Oleksandra Kuvshynov, une Ukrainienne de 24 ans qui lui servait de "fixeur" depuis son arrivée, a également été tuée et un autre reporter de la chaîne, Benjamin Hall, de nationalité britannique, a lui été blessé aux jambes par des éclats d’obus. C’est le cinquième reporter à perdre la vie depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le 24 février.

Au péril de sa vie, ce Franco-irlandais de 55 ans a couvert, pendant de 30 ans, la plupart des conflits violents dans le monde, "de l’Irak à l’Afghanistan en passant par la Syrie", a déclaré la directrice de Fox News Suzanne Scott, citée sur Twitter par un des journalistes de la chaîne américaine, Chad Pergram. Pierre Zakrzewski avait été récompensé, en décembre dernier, pour avoir "joué un rôle clé dans l'évacuation de nos pigistes afghans et de leurs familles après le retrait américain" du pays, a-t-elle souligné. "Sa passion et son talent de journaliste étaient inégalés", a-t-elle encore ajouté, lui rendant hommage. Un grand professionnel,"altruiste, courageux et passionné", a salué sur Twitter le reporter Trey Yingst, qui avait travaillé avec lui.