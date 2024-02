Il a interviewé Vladimir Poutine : qui est le journaliste controversé Tucker Carlson ?

Le présentateur américain, Tucker Carlson, un proche de Donald Trump, a interviewé Vladimir Poutine mardi, a confirmé le Kremlin. Ce journaliste, sulfureux mais très célèbre aux États-Unis, a récemment été limogé de la chaîne Fox News. Depuis, il anime une émission, rediffusée sur X.

Tucker Carlson sait qu'il ne faut pas ménager ses effets d'annonce. Comme du temps où il était à la tête de "Tucker Carlson Tonight" sur Fox News, son émission conservatrice et provocatrice suivie chaque soir par près de 3 millions de téléspectateurs américains. L'animateur y a dressé de 2016 à 2023 le portrait d'une Amérique assiégée par l'immigration, les manifestations de Black Lives Matter ou encore la bien-pensance.

Sa technique est donc bien rodée : il a plongé ses yeux bleus dans l'œil de la caméra et il a lâché sa bombe : "Nous sommes ici pour interviewer le président de la Russie, Vladimir Poutine", a-t-il lancé mardi 6 février depuis Moscou, dans une vidéo publiée sur X, anciennement Twitter. Tucker Carlson n'avait pas donné plus d'informations concernant les dates de tournage et de diffusion de l'interview. Mais le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé mercredi matin qu'elle s'était déroulée mardi.

Thèses complotistes et racistes

Licencié de Fox news en avril dernier pour ses nombreuses sorties complotistes, Tucker Carlson y commentait l'actualité d'un ton très personnel, cinq soirs par semaine et pendant une heure, assénant par exemple que "le racisme anti-blanc explose à travers le pays" ou que la masculinité est en crise aux États-Unis, se prononçant pour sa "restauration". Opposé à l'avortement, grand défenseur du droit à porter des armes, le quinquagénaire pro-Trump n'a donc jamais hésité à exposer ses opinions dans une émission qui se revendiquait, sur son site, comme "l'ennemie jurée du mensonge".

Depuis son départ de la chaîne, le présentateur diffuse une nouvelle émission sur X, au cours de laquelle il a interviewé l'ancien président Donald Trump, candidat à la présidentielle de novembre. Installés devant une cheminée, les deux hommes avaient couvert pêle-mêle le décès en prison du financier déchu Jeffrey Epstein, la relation du républicain avec Kim Jong Un et l'âge de Joe Biden. L'animateur s'est aussi rendu à Buenos Aires pour parler au nouveau président argentin Javier Milei, et à Budapest pour interviewer le Hongrois Viktor Orban. Il a aussi échangé avec une longue liste de parlementaires ultra-conservateurs.

"Grand remplacement"

À en croire ses détracteurs, Tucker Carlson a souvent joué sur les peurs pour gagner des téléspectateurs. Jusqu'à aller trop loin ? En mai 2022, une tuerie raciste avait endeuillé Buffalo, dans l'État de New York. Le jeune suprémaciste blanc accusé d'avoir cherché à tuer le plus d'Afro-Américains possible avait été influencé par la théorie du "grand remplacement", idéologie d'extrême droite selon laquelle la population blanche va être supplantée par une population immigrée. Or, à l'antenne, sur un panel de 1150 émissions, Tucker Carlson a évoqué 400 fois l'idée que les Blancs étaient remplacés par d'autres groupes ethniques, selon un décompte du New York Times. Reprenant ce chiffre, le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, avait dénoncé "un poison répandu par l'un des plus grands médias du pays".

Malgré les mises en cause, Fox News a longtemps soutenu son poulain coûte que coûte, arguant de la diversité des opinions qu'il était censé représenter. Jusqu'à l'an dernier. Imperméable aux critiques, ce père de quatre enfants disait en septembre 2022 qu'"on ne devrait se soucier que de l'avis de ceux qui se soucient de vous", dans une interview au Rubin Report. Une leçon qu'il dit tirer de son "enfance bizarre", marquée par le départ de sa mère, artiste, alors qu'il n'a que six ans. Elle finit par s'installer en France et ne revoit plus ses enfants. Élevé par son père journaliste, il marche alors sur ses traces en sortant de l'université après avoir tenté, sans succès, d'intégrer la CIA.

Mais le chemin vers la gloire est long pour Tucker Carlson. Il commence sa carrière comme journaliste pour le quotidien conservateur The Weekly Standard avant d’être recruté comme présentateur par la chaîne CNN en 2000 puis MSNBC en 2005, et de se retrouver temporairement au chômage, autour de ses 40 ans. Celui qui affirme n'avoir jamais eu de télévision vit loin du cœur politique des États-Unis, dans un coin rural du Maine (nord-est). C'est de là-bas qu'il enregistrait généralement son émission, depuis un studio aménagé pour lui.

La politique sera-t-elle pour lui la prochaine étape ? L'intéressé avait évacué l'idée d'un éclat de rire sur le podcast conservateur "Ruthless", en juin 2022, assénant : "Je suis un présentateur de talk-show. J'aime ça".