Un proche de Poutine arrêté en Ukraine : qui est Viktor Medvedtchouk ?

La révolution Orange, en 2004, le trouve du mauvais côté de l'Histoire, et il quitte la vie politique pour quelques années. Revenu en 2010, il fonde le mouvement politique Élections ukrainiennes, qui marque son engagement prorusse et son hostilité à un rapprochement avec l'Union européenne. En 2014, lors de la Révolution ukrainienne, ses sympathies prorusses lui permettent de servir d'intermédiaire entre Kiev et Moscou.

Son rôle trouble lors de l'annexion de la Crimée par la Russie lui vaut d'être placé sur la liste noire des États-Unis. Les avoirs de celui qui est alors la 12ᵉ fortune d'Ukraine sont gelés, mais il semble en avoir transféré l'essentiel sur les comptes de sa femme, la journaliste et animatrice de télévision Oksana Marchenko. C'est ainsi que le couple s'offre, dès l'année suivante, un yacht de luxe gigantesque, pour 200 millions d'euros.

L'arrivée de Zelensky à la présidence en 2019, et le regain de tensions avec Moscou, vont cependant obscurcir son horizon. Les trois chaînes de télévision qu'il détenait en sous-main sont interdites d'antenne en février 2021. Inculpé pour "haute trahison" et "tentative de pillage de ressources naturelles en Crimée", il était assigné à résidence depuis mai dernier, dans l'attente de son procès.