Guerre en Ukraine : qui est Viktor Sokolov, l'amiral russe que Kiev affirme avoir tué en Crimée ?

Cette possible élimination pousse en tout cas à s'intéresser un peu plus au profil de ce haut-gradé russe, âgé de 61 ans, en poste dans la région depuis un an. Discret sur la scène publique, peu d'informations circulent sur lui dans les médias. Nommé en août 2022 à la tête de la flotte russe en mer Noire, l'amiral Viktor Sokolov est un pur produit du système militaire russe. Jeune, il étudie à l'Académie Frounze, une école militaire moscovite qui n'existe plus aujourd'hui. Rapidement, il gravit les échelons au sein de la marine russe et sert au sein de nombreuses unités.