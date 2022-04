Guerre en Ukraine : que sait-on des deux Britanniques capturés par les forces russes ?

Après un énième retour au pays, l'homme de 28 ans déménage en Ukraine pour s'y établir. Il y prend fait et cause contre l'agresseur russe et s'inscrit dans l'armée régulière. Deux mois de formation de base plus tard, il devient officiellement soldat dans l'infanterie de marine ukrainienne. C'est en tant que tel, au sein de la 36ème brigade de Marines, qu'il a été capturé par Moscou à Marioupol, faute de munitions. On est donc bien loin du "simple" mercenaire étranger dont parle le Kremlin. "Ils l'utilisent à des fins de propagande", s'est insurgée Pamela Hall, la grand-mère du principal intéressé. "Il était un membre officiel des marines ukrainiens. Il a toujours voulu aider les gens et a souhaité aider l'Ukraine", martèle-t-elle dans des propos relayés par la BBC.