Ukraine : les fils du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov présents dans les territoires occupés

Des paroles aux actes. Après avoir annoncé deux semaines plus tôt que ses fils, adolescents, iraient combattre en Ukraine, Ramzan Kadyrov semble avoir tenu sa promesse. Celui que Vladimir Poutine a installé au pouvoir en 2007 après deux guerres en Tchétchénie a publié mardi plusieurs vidéos sur sa chaîne Telegram. Sur les images, le dirigeant apparaît aux côtés de trois de ses fils, lourdement armés : Adam, Eli et Akhmat, âgés respectivement de 14, 15 et 16 ans.