Ukraine : Bruxelles envisage un emprunt commun pour reconstruire le pays

"Il y a un moment, tôt ou tard, où nous devrons regarder les financements à une échelle européenne", comme ce qui a été fait pour la crise sanitaire, a déclaré le vice-président de la Commission, Frans Timmermans, lors d'une conférence de presse. Après bientôt trois mois de guerre, le dirigeant évalue les dommages à des "centaines de milliards d'euros, dont plus de 100 milliards pour les seules infrastructures physiques" en Ukraine. Et plus la guerre dure, plus la reconstruction sera ardue.

L'instrument financier, appelé "RebuildUkraine", permettrait alors d'accorder à Kiev des prêts et des subventions, mais aussi des investissements, conditionnés à des réformes en matière d'État de droit et de lutte contre la corruption, ou encore sur le numérique et le climat. La Commission précise que le plan s'appuierait sur "l'expérience acquise" pendant la crise du Covid-19, dont le plan de relance européenne a été financé par un endettement commun de 750 milliards d'euros.