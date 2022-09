EN DIRECT - Ukraine : Washington demande à Moscou de cesser ses menaces nucléaires

Des milliers de Russes continuent d'affluer aux frontières, notamment en Géorgie, pour échapper à la mobilisation militaire annoncée par Vladimir Poutine. Ce dernier a par ailleurs renforcé les sanctions visant les personnes refusant de combattre, et cible les opposants, dont plusieurs ont reçu des convocations pour le front. Moscou a toutefois reconnu des "erreurs" dimanche dans la mobilisation. Plusieurs cas de personnes âgées et malades convoquées avaient suscité un tollé.

En Ukraine, les "référendums" d'annexion se poursuivent ce lundi, et jusqu'à mardi dans les régions occupées de Donetsk, Lougansk, Zaporijia et Kherson. Des opérations dénoncées comme des simulacres de vote par Kiev et les Occidentaux, mais que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a justifiées devant l'Assemblée générale de l'ONU, décrivant des populations récupérant "la terre où leurs ancêtres ont vécu pendant des centaines d'années".