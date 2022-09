EN DIRECT - Fuites sur Nord Stream : l'UE promet la "réponse la plus ferme" à ce "sabotage"

Zelensky l'assure, Kiev va riposter après les votes d'annexions à Moscou. "Nous agirons pour protéger notre peuple: à la fois dans la région de Kherson, dans celle de Zaporijjia, dans le Donbass et dans les zones actuellement occupées de la région de Kharkiv et en Crimée", a déclaré le président ukrainien mardi.

Les autorités prorusses des régions ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donesk avaient revendiqué un peu plus tôt la victoire du "oui" en faveur d'une annexion par la Russie, lors des "référendums" d'annexion organisés par Moscou et dénoncés par Kiev et ses soutiens.